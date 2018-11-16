Последнее обновление: 16.11.2018 13:07

Торговый представитель США отрицает сообщение об отсрочке новых пошлин против Китая

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в четверг опроверг сообщение СМИ о том, что он сказал руководителям ряда компаний о решении Вашингтона повременить с введением новых пошлин на китайские товары.

“Торговый представитель Лайтхайзер не говорил руководителям компаний об отсрочке новых пошлин в рамках Секции 310”, - говорится в заявлении представителя канцелярии Лайтхайзера.

“План (введения) пошлин... абсолютно не изменился. Сообщения об обратном не соответствуют действительности”.

О том, что Лайтхайзер сообщил топ-менеджерам компаний об отсрочке пошлин, в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного осведомленного источника.

Президент США Дональд Трамп уже ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 миллиардов и пригрозил новыми тарифами на продукцию стоимостью еще $267 миллиардов.

Китай в среду дал письменный ответ на требования Вашингтона, сообщил Рейтер со ссылкой на три источника в правительстве США. Источники не раскрыли подробностей, и не ясно, пошел ли Пекин на уступки, которые удовлетворят Трампа.

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