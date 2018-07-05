Литва стала 36-м членом ОЭСР

Литва официально стала 36-м членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В специально выпущенном экономическом обозрении ОЭСР отмечается, что, несмотря на то, что в последние 10 лет экономический рост в Литве был выше, чем в большинстве членов этой организации, все еще сохраняется социальное отчуждение, требуются решения по управлению вызовами старения населения и сокращения эмиграции.

Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что страна готова вместе с ОЭСР искать лучшие решения для противостояния вызовам глобальной экономики.

Переговоры о членстве в ОЭСР Литва начала 3 года назад и завершила в апреле этого года. В конце мая Д.Грибаускайте подписала договор о вступлении страны в ОЭСР.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.