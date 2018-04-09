Литва станет 36-м членом ОЭСР

Переговоры о вступлении Литвы в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официально завершились, страна намерена вступить в организацию в конце мая, сообщила пресс-служба президента Литвы.

"Три года таких прямых переговоров - очень высокий темп, эта организация не привыкла, чтобы членство было согласовано так быстро. (. . .) Тем более что "окно возможностей" стать ее членом закрывается, поскольку, как мы знаем, некоторые члены организации хотя бы временно не хотели бы расширения (ОЭСР). Я думаю, что мы очень своевременно закончили переговоры", - приводит пресс-служба слова президента страны Дали Грибаускайте, сказанные по итогам встречи с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гурриа.

Как сообщила пресс-служба президента страны, совет министров ОЭСР может принять окончательное решение о членстве Литвы в конце мая, и страна станет 36-м членом этой организации.

"Отныне Литва будет в числе стран, которые создают, развивают и применяют стандарты, а не страной, которая применяет созданные другими стандарты. Вы станете частью процесса, частью дискуссий, однако главное, что страны ОСЭР теперь смогут многому научиться у Литвы", - в свою очередь сказал после встречи А.Гурриа.

Переговоры о членстве в ОЭСР Литва начала три года назад и провела требуемые для вступления реформы, направленные на стимулирование роста экономики и повышение уровня благосостояния граждан.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.