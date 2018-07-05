Goldman Sachs сохраняет оптимистичный прогноз для сырьевых рынков

Goldman Sachs Commodities Research сохраняет оптимистичный прогноз ситуации на сырьевых рынках и рассматривает текущее ослабление сектора как возможность для покупки.

Сохранить прогноз Goldman позволили уверенный рост спроса, перебои с предложением и сокращение запасов на энергетических рынках и рынке металлов, говорится в аналитической заметке банка.

По оценке Goldman, доход от инвестиций в сырьевые товары в следующие 12 месяцев составит 10 процентов.

Аналитики банка отмечают, что опасения насчёт слабого спроса в развивающихся экономиках, торговой войны и выхода картеля ОПЕК и её союзников из глобального пакта об ограничении нефтедобычи, которые стали основными причинами ослабления котировок на сырьевые товары, “перепроданы”.

“Фокус нефтяного рынка уже переключился на ужесточение санкций против Ирана и дополнительные перебои с предложением. Что касается металлов, то мы считаем, что страхи по поводу доступности кредита в Китае... должны уйти, учитывая недавние изменения в политике”, – сообщил Goldman.

Банк ожидает, что влияние обострившихся торговых противоречий Китая и США, а также ряда других стран на сырьевые рынки будет “очень малым”, за исключением сои.

Введение ввозных пошлин на автомобили станет основным риском для мирового спроса на металлы, считают аналитики Goldman, добавляя при этом, что ожидаемое ослабление доллара вкупе со смягчением денежно-кредитной политики в Китае должны поддержать спрос на металлы во второй половине текущего года.

По прогнозу банка, на рынке нефти во второй половине года сохранится дефицит, невзирая на наращивание добычи сырья основными производителями ОПЕК и не входящими в организацию.

Реальное и ожидаемое сокращение предложения сырья превысит предполагаемый прирост на уровне 1 миллиона баррелей в сутки, из-за чего запасы опустятся до очень низкого уровня, считают аналитики Goldman.