Moody's ухудшило прогноз мировой нефтегазовой отрасли из-за ослабления роста прибыли

Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service изменило прогноз мировой нефтегазовой отрасли на 2018 год с "позитивного" на "стабильный" в связи с ожидающимся замедлением роста прибыли, говорится в докладе Moody's.

"Наш прогноз стал "стабильным", чтобы отразить повысившуюся вероятность ослабления роста прибыли для глобальных игроков нефтегазовой отрасли в 2018 году после энергичного восстановления в 2017 году", - заявила вице-президент Moody's Елена Надточий.

По ее словам, агентство также ожидает дальнейшей стабилизации фундаментальных условий в этом секторе, поскольку компании снизили капвложения и производственные затраты на фоне низких цен на нефть.

В следующем году, по оценкам Moody's, рост EBITDA в нефтегазовом секторе замедлится до середины первого десятка в процентном выражении (4-6%) с 28% за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2017 года.

Агентство обращает внимание на предпринимаемые компаниями меры по улучшению доходности вложений и прогнозирует, что компании ускорят отчуждение активов при цене нефти около $50 за баррель.