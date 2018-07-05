Польша предупреждает об угрозе для Европы газопровода "Северный поток-2"

Польское правительство считает, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая в среду, 4 июля, перед депутатами Европарламента в Старсбурге.

"Мы должны со всей четкостью сказать: это не экономический, а политический проект", - цитирует главу польского правительства агентство dpa.

По словам Моравецкого, газопровод предоставит России возможность оказывать "большое влияние на европейскую экономику и политику". Польша, как и большинство стран Балтии, выступает за прекращение строительства. В понедельник, 2 июля, с аналогичным призывом выступил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. В интервью немецкой газете Die Welt он назвал "Северный поток-2" рычагом, "с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику ".

Ранее, 3 июля, Союз защитников природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, Nabu) подал жалобу в Федеральный конституционный суд с требованием прекратить дноуглубительные работы до вынесения окончательного решения суда в Карлсруэ. Экологи утверждают, что в результате строительства нового трубопровода между Россией и Германией будет нанесен вред морским животным и растениям, находящимся под угрозой исчезновения. Кроме того, газопровод не нужен для обеспечения надежных поставок природного газа в Германию.

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году. Пропускная способность трубы 55 млрд кубических метров газа в год