В Польше рассказали о давлении на ЕС из-за «Северного потока-2»

Варшава потребовала ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая должна усложнить создание газопровода «Северный поток-2». Об этом «Польскому радио» сообщил вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка.

В ноябре 2017 года Еврокомиссия предлагала изменить директиву, которая регулирует газовую и электроэнергетическую отрасли объединения. Согласно изменениям, все магистральные газопроводы на территории ЕС необходимо привести в соответствие с общими правилами Евросоюза по выходу на внутренний рынок.

По словам Куртыки, в конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС. «Это благодаря тяжелой, кропотливой и многомесячной работе польских дипломатов», — отметил вице-министр.

С 1 июля президентство в ЕС перейдет к Австрии, и Польша ожидает от австрийцев «объективности, а не защиты собственных интересов», подчеркнул Куртыка. По его словам, Вена «должна вести себя нейтрально». «Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», — отметил вице-министр.

Строительством газопровода «Северный поток-2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Трубопровод проложат по дну Балтийского моря через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а совокупная мощность — 55 млрд куб. м в год. Разрешение на строительство газопровода уже выдали власти Швеции, Германии и Финляндии. В начале июня Минстрой разрешил начать постройку российской части «Северного потока-2».