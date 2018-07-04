Канцлер ФРГ Ангела Меркель обещает углубление сотрудничества с НАТО и повышение военных расходов, однако не такими темпами, как требует американский президент.

Несколько слов на данную тему глава правительства сказала в ходе дебатов по бюджету ФРГ в среду в Бундестаге.

"Мы делаем ставку на такие союзы как НАТО... Не готовиться к защите альянса было бы небрежностью", - заявила Меркель, упомянув при этом Сирию, Афганистан и восточную Украину.

Она сказала, что "очень благодарна" за то, что в бюджете предусмотрено повышение оборонных расходов, напомнив, что страна взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону к 2025 году до 1,5% от объема ВВП. Это не соответствует обязательствам, взятым в 2014 году в Уэльсе, довести данную статью расходов до 2%. Канцлер признала, что рост "недостаточен", что есть "критические замечания" со стороны США по поводу того, что Германия вкладывает "недостаточно" в оборонную область.

Проект бюджета министерства финансов на 2019 год предусматривает увеличение военных расходов на около 4 млрд евро до 42,90 млрд евро (по сравнению с 38,5 млрд евро в 2018), однако "квота НАТО" составит при этом лишь 1,31% валового внутреннего продукта ФРГ.

Такие "успехи" Берлина, очевидно, не удовлетворят президента США Дональда Трампа, который на днях написал гневное письмо Меркель, заметив, что в Америке "растет разочарование, что некоторые из союзников не выполнили свои обещания". Подобные письма, как пишет американская New York Times, американский лидер направил также главам Бельгии, Канады и Норвегии.

Как сообщалось, на следующей неделе в Брюсселе состоится саммит альянса.