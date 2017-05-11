Германия готова повысить расходы на оборону - канцлер

Ситуация с безопасностью в Европе меняется не в лучшую сторону, растет террористическая угроза и Берлин готов повышать долю оборонных расходов. Об этом заявила в Берлине в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Германия стоит на том, чтобы выполнять свои обязательства. Все федеральное правительство...хочет твердо придерживаться и работает над этим», - заверила Меркель, имея в виду решения саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году.

Столтенберг заметил, что ФРГ движется в правильном направлении. Он ожидает, что «все союзники также выполнят обязательства, которые они взяли на себя в 2014 году», обязавшись довести оборонные расходы до не менее 2% ВВП. Целевой показатель должен быть достигнут постепенно до 2024 года. Так и поступает Германия, где показатель уже много лет удерживается на уровне около 1,2%.

При этом Столтенберг добавил, что речь идет не только о деньгах, альянс ожидает увеличения участия членов в его миссиях, повышения их «возможностей», а также увеличение вложений в помощь за рубежом. Он отметил участие бундесвера в усилении присутствия в Восточной Европе (Германия направила 130 солдат в Литву) и в Афганистане.

Генсек НАТО сообщил, что на предстоящем 25 мая саммите альянса распределение оборонных расходов и борьба с терроризмом станут основными темами.