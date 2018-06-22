Airbus уйдет из Британии в случае ее выхода из ЕС

Компания Airbus предупредила, что может оставить Объединенное Королевство в случае, если страна выйдет из Европейского Союза, включая общий рынок и таможенную зону без переходного соглашения.

Как сообщает BBC, в своей «оценке рисков», опубликованной в четверг, компания Airbus заявила, что, если Великобритания оставит в следующем году ЕС без переходного соглашения, то есть выйдет из общего рыночного и таможенного объединения, то это приведет к прекращению работы крупнейшей европейской авиастроительной компании на территории Объединенного Королевства.

В Airbus уточнили, что речь идет «не о нагнетании страха, а о пессимистической реальности».

Стоит отметить, что Airbus обеспечивает работой на данный момент около 14 тысяч человек в 25 разных городах Великобритании.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность пребывания страны в таможенном союзе после ее официального выхода из состава ЕС, который произойдет 29 марта 2019 года.