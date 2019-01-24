Последнее обновление: 24.01.2019 14:38

Airbus может отказаться от производства в Британии при "жестком" Brexit

Авиастроительный концерн Airbus может прекратить производство крыльев для самолетов и других авиакомпонентов на заводах в Великобритании в случае, если сделка по Brexit между Лондоном и Брюсселем не будет достигнута, сообщил генеральный директор авиаконцерна Том Эндерс.

"Если Brexit состоится без соглашения, то нам в Airbus придется принять очень болезненные решения для Великобритании", - сказал Эндерс в четверг в видеообращении, размещенном на сайте компании.

"Аэрокосмическая отрасль Британии сейчас стоит на краю пропасти", - отметил Эндерс. По его словам, перенос крупного производства из Британии в другие страны может занять некоторое время. Однако Airbus может перенаправить свои долгосрочные инвестиции в другие места в случае, если соглашение по Brexit не будет достигнуто. "И не забывайте, что есть много стран, которые хотели бы построить крылья для самолетов Airbus", - добавил он.

Количество сотрудников Airbus в Великобритании превышает 14 тысяч человек, годовой оборот местного производства достигает 6 миллиардов фунтов стерлингов.

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