Верховная рада приняла закон, закрепляющий стремление страны в НАТО

Верховная рада Украины приняла президентский закон о нацбезопасности, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

Соответствующее решение в четверг поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Фундаментальными национальными интересами Украины являются… интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО — ред.), развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами", - говорится в законе.

Закон также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

"Министр обороны Украины назначается на должность Верховной радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц", - говорится в документе.

Также из числа гражданских лиц назначаются и его заместители. Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года, несмотря на то, что сам закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.