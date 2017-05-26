Киев хочет законодательно закрепить стратегию о стремлении вступить в НАТО

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что до конца этой сессии парламент примет закон, в котором на законодательном уровне закрепит стремление Украины стать членом НАТО.

"Мы подготовили с народными депутатами законопроект, который бы более четко артикулировал стремление Украины на пути к НАТО. Это изменения в закон Украины "Об основах внутренней и внешней политике", и мы предлагаем, чтобы законодательно было четко указано, что стратегической целью Украины является вступление в НАТО. Я надеюсь, что этот законопроект, который уже прошел регистрацию, будет включен в повестку дня, и мы сможем его принять до конца этой сессии", - сказал Парубий в интервью телеканалу "Рада", которое транслировалось в пятницу.