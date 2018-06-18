Совет ЕС продлил санкции по Крыму еще на год

Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя еще на год, до 23 июня 2019 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте совета.

Санкции, в частности, предполагают запрет на импорт в ЕС продукции из Крыма или Севастополя. Также документ запрещает гражданам стан Евросоюза инвестировать в экономику и бизнес полуострова. Это, как уточнили в Совете ЕС, означает, что «ни европейцы, ни европейские компании не могут покупать недвижимость или объекты в Крыму, финансировать крымские компании или оказывать на территории полуострова туристические услуги».

«Европейские круизные суда также не могут связываться с портами на Крымском полуострове, за исключением чрезвычайных ситуаций», - отмечается в сообщении Совета ЕС.

Также принятое решение предполагает запрет «экспорта из Евросоюза определенных товаров и технологий для крымских компаний или же для использования в Крыму». В частности, нельзя экспортировать на полуостров «транспортную, телекоммуникационную и энергетическую продукцию, связанную разведкой, добычей нефти, газа, а также минеральных ресурсов».

«ЕС по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины, - указывается в сообщении. - Спустя четыре года после начала незаконной аннексии автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС подтвердил, что он не признает подобных действий Москвы и продолжает осуждать это нарушение международного права».