ЕС включит в санкционный список Крымские морские порты

Евросоюз (ЕС) намерен включить в санкционные списки еще одну компанию - Крымские морские порты. Об этом сообщил журналист Рихард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Послы намерены завтра добавить компанию"Крымские морские порты в санкционный список", - написал он.

6 сентября послы стран Европейского Союза примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний, которые угрожают суверенитету Украины.

В начале августа ЕС расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в аннексированный Крым. Таким образом, в санкционном списке ЕС на этот момент - 153 человек и 40 организаций, в отношении которых применяются заморозка активов и запрет на въезд в страны блока. Срок действия санкций истекает 15 сентября, пишет LIGA.net.