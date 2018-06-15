H&M отчиталась о нулевом росте продаж второй квартал кряду

Шведский ритейлер одежды H&M в пятницу сообщил, что квартальные продажи компании не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года второй квартал кряду на фоне сокращения числа посетителей ключевых магазинов.

Продажи в местных валютах с учетом НДС в марте-мае не изменились в годовом выражении, в то время как аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали рост показателя на 0,5 процента.

H&M прогнозирует снижение сопоставимых продаж в 2018 году и возвращение к росту в 2019-м.

Продажи без учета НДС выросли на 1 процент до 52,0 миллиарда шведских крон ($5,94 миллиарда) во втором квартале, в то время как аналитики прогнозировали подъем на 3 процента до 53,0 миллиарда.

Группа сообщила, что на конец квартала количество ее магазинов составило 4.801 - на 7 процентов выше по сравнению с окончанием второго квартала 2017 года.

H&M обнародует полные финансовые результаты второго квартала 28 июня.