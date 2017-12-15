Квартальные продажи H&M неожиданно снизились на фоне конкуренции с онлайн-ритейлерами

Ритейлер одежды H&M в пятницу сообщил о снижении квартальных продаж из-за уменьшения числа покупателей, что может говорить о трудностях в смене фокуса на онлайн-торговлю.

Акции второго по величине в мире ритейлера одежды в результате снизились на 13 процентов, достигнув минимума с 2009 года.

Шведская группа сообщила, что продажи в сентябре-ноябре существенно не дотянули до ее прогнозов. Компания планирует ускорить реализацию стратегии, нацеленной на адаптацию к переменам на рынке, в частности, закрыть больше магазинов и открывать меньше, а также начать продажи через китайскую онлайн-платформу Tmall.

Продажи в четвертом квартале сократились на 4 процента в годовом выражении, или на 2 процента в местных валютах, до 50,4 миллиарда крон ($5,97 миллиарда), не дотянув до усредненного прогноза аналитиков, опрошенных Рейтер, которые ждали увеличения показателя на 2 процента, или на 5 процентов в местных валютах.

Аналитики понизили рейтинг акций H&M из-за опасений, что компания, несмотря на быстрое расширение присутствия в интернете, не сможет соперничать с онлайн-ритейлерами, такими как Zalando и Asos. Специалисты ждут продолжения снижения сопоставимых продаж в 2018 году.

H&M обнародует полный квартальный отчет 31 января.