Глава МВФ предупредила о рисках для рынков из-за растущего доллара

Укрепление доллара из-за политики ужесточения, которая проводится Федеральной резервной системой (ФРС) негативно отразится на развивающихся рынках, особенно этот эффект будет зависеть от закредитованности этих экономик, как в вопросе суверенного, так и в вопросе корпоративного долга, заявила на пресс-конференции глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Совершенно очевидно, что риск для развивающихся рынков появляется в результате удорожания доллара США и роста финансовой нестабильности из-за этого в общем, волатильности на рынке, и этот эффект особенно будет заметен на тех развивающихся рынках, которые сильно закредитованы. Как в части суверенного долга, так и корпоративного сектора… там риск самый высокий", — сказала Лагард, отвечая на вопрос журналистов, как решения ФРС повлияют на глобальную экономику.

Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США по итогам июньского заседания прогнозируют четыре повышения базовой ставки в 2018 году (с учетом повышения на заседаниях в марте и июне), до среднего уровня в 2,375%, следует из экономического прогноза регулятора, опубликованного в среду.

Также регулятор по итогам заседания 12-13 июня повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% с 1,5-1,75% годовых. Это стало вторым повышением ставки за текущий год.