У главы агентства "БелаПАН" проводят обыск

Белорусская ассоциация журналистов сообщила об обыске в квартире директора и основателя негосударственного информационного агентства страны "БелаПАН" Алеся Липая.

В информагентстве подтвердили это.

"В квартире руководителя информагентства "БелаПАН" Алеся Липая обыск. Следственные действия проводит департамент финансовых расследований комитета государственного контроля", - говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что "пока про какие-то обвинения в адрес руководителя информационного агентства неизвестно, так как в квартиру никого из коллег не пускают".

При этом телефон Липая отключен.

Агентство "БелаПАН" сообщает, что обыск в квартире Липая длится уже около четырех часов. В сообщении отмечается, что в квартиру не допущены ни адвокат, ни правозащитники, которые даже предлагали себя в качестве понятых. Понятыми следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы.