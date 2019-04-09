В минском офисе телеканала "Белсат" проходит обыск

Сотрудники милиции проводят обыск в минском офисе польского телеканала "Белсат", причины следственных действий неизвестны, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Стало известно, что в офис телеканала "Белсат" в Минске пришли милиционеры делать обыск. На это имеется постановление Следственного комитета. В рамках какого дела проводится это следственное действие, пока неизвестно", - говорится в сообщении на сайте БАЖ.

В нем отмечается, что журналисты "Белсата", которые ранее находились в офисе, на звонки не отвечают.

В сообщении на сайте телеканала говорится, что точной информации о причинах обыска пока нет. По предварительным данным, обыск проводится в рамках дела по статье 188 Уголовного кодекса республики ("Клевета"). При этом на телеканале предполагают, что дело может быть связано с материалом "Белсата", который был выпущен ранее и посвящен коррупционным схемам в закупках оборудования в системе Минздрава. В рамках этого дела в Беларуси были задержаны ряд медицинских работников и чиновников.

"Белсат", созданный на основании договора МИД Польши и Польского общественного телевидения TVP, начал вещание по спутнику в 2007 году. Телеканал ориентируется на освещение событий в Беларуси. Канал в республике не зарегистрирован, ряд журналистов канала ранее были оштрафованы за работу в стране без аккредитации. Основная редакция телеканала находится в Варшаве.