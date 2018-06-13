Илон Маск сообщил о сокращении 9% сотрудников Tesla

Илон Маск разослал электронные письма сотрудникам компании, в которых сообщил о скором увольнении 9% работающих в Tesla Motors.

Письмо предназначалось для внутреннего пользования, однако в результате попало в прессу.

Необходимость увольнений Маск объяснил изменениями в структуре компании, призванными сократить расходы и попытаться выйти на прибыльность. Решение миллиардер назвал сложным и пообещал, что сокращения не коснутся тех, кто занят непосредственно над производством нового седана Model 3.

По данным на декабрь прошлого года, в компании Tesla Inc. трудились 37 543 человека с постоянной зарплатой.

О Model 3 Маск рассказал в конце мая. Он пообещал, что это будет седан стоимостью от $36 тыс. с двумя двигателями. При этом зарядки аккумулятора на новой машине должно хватать на 300 км и более в зависимости от комплектации.

Маск пояснил, что двухмоторная схема предполагает размещение одного двигателя в передней части машины, а второго — в задней. Один из двигателей оптимизирован для обеспечения высоких динамических характеристик автомобиля, другой — для как можно большего пробега между подзарядками.

В апреле этого года акции Tesla упали на 5%. Причиной стало смертельное ДТП с одним из автомобилей компании, работавшим на автопилоте, а также шутки Маска о скором банкротстве.

Позже консультационно-представительская фирма Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала акционерам создать в компании должность независимого председателя совета директоров, который мог бы ограничивать власть Маска, не позволять топ-менеджерам заниматься сторонними бизнес-проектами. При этом ISS указывала на возникшие у компании проблемы с выпуском Model 3. «Собственная отчетность компании говорит о неспособности достичь целевых показателей по производству Model 3, равно как и ожидаемого качества», — говорилось в заявлении.

Tesla — американская компания, занимающаяся производством электрокаров; основана в июле 2003 года. В феврале автомобиль Tesla Roadster был запущен в космос на ракете компании Space X, также основанной Маском. Стоимость запуска оценили в $90 млн.