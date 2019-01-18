Tesla сократит 7% сотрудников

Tesla сократит примерно 7% постоянных сотрудников, говорится в сообщении главы компании Илона Маска, размещенном на сайте автопроизводителя.

Отмечается, что компания собирается сохранить только наиболее важных временных сотрудников и подрядчиков. Маск добавил, что в 2018 году численность работников компании выросла на 30% и это больше, чем она может себе позволить.

Маск отметил, что 2018 год оказался самым сложным, но в то же время и самым успешным в истории Tesla. «Tesla необходимо сократить штат и одновременно увеличить число выпускаемых Tesla Model 3, а также усовершенствовать технологии производства в ближайшие месяцы», — пояснил он, добавив, что это необходимо, чтобы продавать Model 3 в средней комплектации за $35 тыс. долларов и оставаться жизнеспособной компанией.

В конце 2018 года Tesla отчиталась о рекордном производстве автомобилей: за последний квартал было собрано 86,5 тыс. машин. Большая часть выпущенных автомобилей ​ — более 61 тыс. — пятиместные седаны Tesla Model 3. Остальные произведенные автомобили были более старых моделей — седан Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X. Тогда же Tesla объявила о снижении цен на все модели на $2 тыс. для компенсации сокращения в США ​федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.

В январе компания сообщила, что прекращает принимать заказы на наиболее демократичные свои автомобили — Model S и X с аккумулятором на 75 кВт•​ч.