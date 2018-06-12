Зять короля Испании приговорен к многолетнему тюремному сроку за налоговые махинации

Зять испанского короля Филиппа Иньяки Урдангарин приговорен Верховным судом Испании к лишению свободы на срок 5 лет и 10 месяцев.

Суд признал его виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов. Среди прочего установлено, что Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились. Он может избежать тюремного заключения, если его помилует Конституционный суд Испании. Но в истории страны еще не было случая помилования осужденных более чем на пять лет лишения свободы.

50-летний Иньяки Урдангарин, герцог Пальмы, муж сестры испанского короля, принцессы Кристины, руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании. В прошлом профессиональный гандболист, он 170 раз выступал на международных соревнованиях в составе сборной страны.

Расследование уголовного дела Урдангарина и принцессы Кристины велось с 2008 года. В феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка на Балеарских островах вынес вердикт, сняв с Кристины обвинения в пособничестве в коррупционной деятельности ее супруга. Однако, согласно вердикту, ей надлежало выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем. Самого Урдангарина суд Пальмы-де-Мальорки приговорил к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 512 000 евро. Обвинение требовало для него 19 лет заключения.