В Испании Моуринью обвиняют в налоговом мошенничестве на 3,3 млн евро

Испанские прокуроры подали иск к тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, обвиняя его в уклонении от уплаты налогов в 2011 и 2012 годах, когда он тренировал "Реал Мадрид".

Португалец Моуринью обязан выплатить испанским налоговым органам 3,3 миллиона евро ($3,7 миллиона), говорится в зявлении прокурора Мадрида, где также сообщается, что иск был передан в местный суд.

Моуринью покинул испанский клуб в 2013 году, перейдя в "Челси", а в 2016 году подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

По словам прокуроров, тренер не отчитался о доходах в испанских подоходных декларациях от 2011 и 2012 годов, "с целью получения незаконной прибыли".

Прокуроры сообщили, что Моуринью уже разрешил предыдущий спор, связанный с налогами в Испании, заплатив 1,15 миллиона евро штрафа в 2014 году. Однако позднее налоговые службы обнаружили, что часть информации, представленная для разрешения спора, неверна.

Иск против Моуринью стал ещё одним случаем в череде дел об уклонении от уплаты налогов, заведённых против звёзд футбола в Испании.

На прошлой неделе стало известно, что прокуратура Испании возбудила дело против португальского футболиста Криштиану Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро ($16,48 миллиона) в период с 2011 по 2014 годы.

Футбольный клуб "Реал Мадрид" не был сразу доступен для комментария об обвинениях в адрес Моуринью и Роналду.

Gestifute, расположенное в Португалии футбольное агентство, представляющее Моуринью и Роналду, не смогло сразу ответить на запросы о комментарии.