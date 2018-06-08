Последнее обновление: 08.06.2018 16:39

Лукашенко улетел в Китай

Лукашенко направился в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Самолет вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщает его пресс-служба.

На саммите, который пройдет в городе Циндао, Лукашенко представит позицию и предложения относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.

Он также проведет ряд встреч с главами государств - участников саммита. В их числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.

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