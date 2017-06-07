Последнее обновление: 07.06.2017 17:49

Лукашенко летит в Казахстан для участия в заседании ШОС

Лукашенко 8-9 июня отправится в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает его пресс-служба.

На заседании он "озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения".

Помимо этого, Лукашенко примет участие в церемонии открытия международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане, где представлен и белорусский павильон.

Лукашенко также намерен обсудить с Нурсултаном Назарбаевым взаимодействие в интеграционных форматах.

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