Лукашенко летит в Казахстан для участия в заседании ШОС

Лукашенко 8-9 июня отправится в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает его пресс-служба.

На заседании он "озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения".

Помимо этого, Лукашенко примет участие в церемонии открытия международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане, где представлен и белорусский павильон.

Лукашенко также намерен обсудить с Нурсултаном Назарбаевым взаимодействие в интеграционных форматах.