Путин рассказал россиянам про устойчивый рост их доходов

Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики и уровня жизни населения, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии" в эфире федеральных телеканалов.

"У нас продолжает расти продолжительность жизни. И мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан", - сказал Путин: он составил 3,8% в годовом выражении.

"Это объективная статистика", - заверил президент, оговорившись, что "конечно, ее не каждый человек на себе ощущает".

Доля ощущающих не превышает 13%, показал опрос, проведенный Высшей школой экономики в марте, причем их количество практически не растет - год назад было 10%. Больше четверти - 27% - констатировали дальнейшее ухудшение своего материального положения.

"Растет промышленность, растет сельское хозяйство", и все "это приобрело устойчивую тенденцию", - сообщил россиянам Путин.

"Это пока рост скромный, но это не падение, а рост - 1,5% за прошлый год", - напомнил он.

Для бизнеса, впрочем, эти показатели остаются невидимыми. Опрос, проведенный ВЦИОМ в мае, в котором приняли участие почти 1,5 тысячи владельцев и топ-менеджеров компаний из 9 несырьевых отраслей, показал, что три четверти российских бизнесменов (76%) оценивают состояние экономики как кризисное или катастрофическое, пишет finanz.ru.

Деградацию ситуации заметили все предприниматели вне зависимости от масштаба деятельности. О кризисе заявили 73% представителей крупного бизнеса и 77% - среднего и малого.

Почти две трети - 63% - сообщили, что за последний год положение их бизнеса ухудшилось (против 59% год назад). 23% заявили, что в ближайший год им придется сворачивать операции или вовсе уходить с рынка.

Причем ни одну из проблем не удалось решить, если сравнивать с пиком кризиса в 2016 году, считают топ-менеджеры: неопределенность в экономике и дефицит денег у конечных потребителей - на том же уровне (4 и 3,8 балла соответственно), а налоговое давление выросло (с 3,7 до 4 баллов). Озвученные Путиным цифры роста доходов и вовсе основаны на прямых манипуляциях со статистикой, указывал еще в феврале глава аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Год назад в январе пенсионеры получили разовую выплату в 5 тысяч рублей, а этом году ее не было. Росстат должен был отчитаться о падении доходов на 7%, подсчитал Тремасов, но не решился сделать это за месяц до президентских выборов.

Данные скорректировали так, как если бы пенсионеры дважды получили по 5 тысяч рублей - и в прошлом году, и в текущем.

Если же оценивать только фактически полученные доходы, то их рост в 1,5 раза меньше - 2,4%, следует из апрельского доклада Росстата. По сравнению с 2016 годом доходы в минусе на 2,6%.

На российский финансовый рынок оптимизм Путина не произвел никакого впечатления, говорит аналитик "Альпари" Анна Бодрова: "рынку требуются факты, а их пока нет". К 15.55 мск курс доллара поднялся на 27 копеек - до 62,03 рубля, евро подорожал на 68 копеек, до 73,41 рубля.

Индекс цен российских гособлигаций (RGBI) упал рекордно за два месяца и просел до минимума с 17 апреля (142,15 пункта).