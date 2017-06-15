Путина тревожит снижение доходов россиян

Реальные доходы граждан за последние несколько лет в России снизились, особенно тревожно увеличение числа людей, живущих за чертой бедности, заявил Путин в ходе прямой линии.

Говоря о проблемах, которые стоят наиболее остро сейчас в экономике, он отметил снижение реальных доходов граждан.

"У нас снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет. И что особенно тревожно, это то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума", - сказал Путин.

Он напомнил, что самая печальная ситуация по этим показателям была в начале и середине 1990-х годов, когда за чертой бедности в РФ проживала почти треть населения, или почти 40 миллионов человек. А самый лучший и низкий показатель был зафиксирован в 2012 году — 10,7% населения находилось за чертой бедности, отметил Путин.

Реальные доходы населения в РФ в 2016 году снизились на 5,9%. Базовый прогноз Минэкономразвития на 2017 год предполагает рост показателя на 1%.