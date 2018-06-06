Последнее обновление: 06.06.2018 17:17

Еврокомиссия утвердила процедуру блокирования иранских санкций США

Европейская комиссия утвердила обновленный Устав о блокировании и мандате внешнего кредитования Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках мер по защите европейских компаний против санкций США.

"Эти меры направлены на защиту интересов компаний из стран ЕС, инвестирующих в Иран, и демонстрируют обязательства ЕС в отношении Общего всеобъемлющего плана действий (JCPOA)", - говорится в сообщении Еврокомиссии, размещенном на сайте.

Устав о блокировании запрещает лицам ЕС придерживаться экстерриториальных санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, причиненные такими санкциями, от лица, которое их налагает, и отменяет действие в ЕС любых решений иностранных судов на их основе.

Кроме того, Еврокомиссия запустила процесс, который позволит Европейскому инвестиционному банку поддерживать инвестиции ЕС в Иране.

Еврокомиссия стремится ввести защитные механизмы для компаний ЕС до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая часть американских санкций.

После сегодняшнего утверждения у Европарламента и Совета ЕС будет два месяца для возражений, прежде чем меры вступят в силу. Если никаких возражений не будет, обновленные акты будут опубликованы и вступят в силу не позже начала августа.

Напомним, Великобритания, Франция, Германия и Служба внешних действий ЕС официально призвали Соединенные Штаты освободить европейские компании от любых санкций, которые США вводят против Ирана после выхода из ядерного соглашения.

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