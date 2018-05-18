Евросоюз запустил процедуру блокировки санкций США по Ирану

Еврокомиссия обнародовала в пятницу план защитных мер от возможных санкций США по Ирану, запустив процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.

"Запущен официальный процесс активации "блокирующего постановления" путем обновления списка санкций США в отношении Ирана, подпадающего под его сферу действия. "Блокирующий закон" запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные последствия санкций США, позволяет компаниям взыскивать убытки, вытекающие из таких санкций, и сводит на нет действие в ЕС любых решений иностранных судов, основанных на них", - говорится в заявлении ЕК.

"Цель состоит в том, чтобы эта мера вступила в силу до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США", - отмечается в пояснительной записке к плану мер.

Кроме того, ЕК устранит препятствия для принятия Европейским инвестиционным банком решений "в рамках бюджетных гарантий ЕС" о финансировании деятельности за пределами ЕС в Иране. "Это позволит ЕИБ поддержать инвестиции ЕС в Иран и может быть полезно, в частности, для малых и средних компаний. Все соответствующие правила и процедуры будут применяться к отдельным финансовым операциям", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕК предлагает странам Евросоюза разработать банковские механизмы, которые позволили бы Ирану получать доходы, связанные с нефтью, в случае санкций США против организаций ЕС, участвующих в таких сделках.