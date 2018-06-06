Последнее обновление: 06.06.2018 17:17

Китайские стальные предприятия ищут новых покупателей в Африке и Южной Америке

Категории: Китай Сталь

Китайские металлургические компании ищут новые экспортные рынки в Африке и Южной Америке, так как поставки крупнейшим покупателям Юго-Восточной Азии показали двузначное снижение, в то время как новые торговые пошлины в США грозят полностью уничтожить некоторые рынки.

Число экспортных рынков Китая - крупнейшего производителя, потребителя и экспортера стали - резко сократилось. Вашингтон на прошлой неделе ввел пошлины на сталь из Канады, Мексики и ЕС - основных экспортеров металла в США. Облагаемые пошлинами государства ввели ответные меры.

Глобальные пошлины, введенные в США в марте, в основном были нацелены на сокращение импорта китайской стали, которая, по мнению американских производителей стали, перенаправляется из Китая в другие страны, прежде чем попасть в Соединенные Штаты.

Министерство торговли США ввело жесткие импортные пошлины на стальную продукцию из Вьетнама, которая якобы была произведена в Китае, тем самым ударив по второму крупнейшему для Китая рынку экспорта после Южной Кореи и рынку сбыта китайских металлургических заводов, которые владеют складами во Вьетнаме.

Вьетнам сообщил, что стальные компании, скорее всего, перестанут закупать металл из Китая, чтобы поставки в США не облагались пошлинами.

“Становится очевидно, что экспортные возможности китайских производителей становятся все более ограниченными из-за существующего торгового законодательства, которого придерживаются многие государства”, - сказал аналитик Крис Джексон из MEPS International Ltd.

Хотя экспорт китайской стали обновил максимум восьми месяцев в апреле, объем поставок за первые четыре месяца года снизился на 20 процентов, в то время как цена снизилась только на 2,5 процента.

Поставки китайской стали на ключевые рынки, включая Вьетнам и Южную Корею, показали двузначное снижение с прошлого года, сигнализировав об усилении конкуренции со стороны других поставщиков, таких как Россия.

Антидемпинговые пошлины, введенные покупателями из Юго-Восточной Азии, а именно Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Малайзией, на экспортную китайскую сталь также привели к снижению объема поставок.

“ВЫТЕСНЕНЫ С РЫНКА”

“На рынке Юго-Восточной Азии становится тесно. Все больше и больше компаний ищут новые рынки, особенно в Южной Америке и африканских странах”, - сказал Стивен Юэ из китайской компании Hebei Huayang Pipeline Co, экспортирующей стальные трубы.

“Мы планируем больше работать над развитием южноамериканского и африканского рынков, начиная со второй половины этого года”.

Экспорт стали из Китая в Южную Америку и Африку составил 8 процентов в прошлом году, а поставки в некоторые регионы континента выросли в этом году. Четверть экспорта китайской стали в прошлом году пришлось на Юго-Восточную Азию, но по сравнению с прошлым годом этот объем снизился на 45 процентов, а в первом квартале 2018 года опустился на треть, показали данные MEPS.

Экспорт в Нигерию, крупнейшую африканскую экономику и главного покупателя китайской стали на континенте, вырос на 15 процентов в первом квартале, в то время как отгрузки в Алжир увеличились почти втрое. Что касается Южной Америки, поставки в Бразилию выросли на 40 процентов, а поставки в Боливию увеличились в десять раз.

В отличие от Азии, только несколько государств Африки и Южной Америки, включая Бразилию, Колумбию, Чили и ЮАР, ввели антидемпинговые пошлины на китайскую стальную продукцию, свидетельствуют данные Всемирной торговой организации.

Вступая на новые рынки, китайские экспортеры начинают борьбу с местными поставщиками, к примеру в Бразилии, или конкурентами из России или других стран.

Однако аналитики из Hebei Huayang верят, что большая часть стальной продукции из Китая будет конкурентоспособной на рынках Африки и Южной Америки из-за “недостатка производственных мощностей в этих странах”.

Экспорт китайской стали опустился с рекордных 112,4 миллиона тонн в 2015 году до 75,4 миллиона тонн в прошлом году, так как проводимые Пекином меры, направленные на развитие инфраструктуры, повысили внутренний спрос.

Тем не менее Китайская ассоциация чугуна и стали сообщила, что “не стоит недооценивать” влияние торговых разногласий между США и КНР на экспорт стали.

“Если уровень экспорта снова снизится в этом году, то стальная продукция станет поступать на внутренний рынок, что ухудшит конъюнктуру”, - сообщила Ассоциация в мае.

Прямой экспорт стали из Китая в США составляет менее одного процента поставок, но вводя высокие импортные пошлины на экспорт китайской стали, поступающей из Вьетнама, Вашингтон делает китайскую сталь более дорогой для американских компаний.

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