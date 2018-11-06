Последнее обновление: 06.11.2018 16:56

Китай в 2018 году может произвести более 900 миллионов тонн стали, обновив рекорд - Baowu

Категории: Китай Сталь

Выплавка стали в Китае может в 2018 году превысить 900 миллионов тонн, обновив поставленный в прошлом году рекорд, сказал на международной выставке в Шанхае глава совета директоров крупнейшего в стране производителя Чэнь Дэжун.

Китай, который производит и потребляет порядка половины мирового выпуска стали, в 2017 году выплавил рекордные 831,7 миллиона тонн. За девять месяцев 2018 года производство выросло на 6,1 процента до 699,4 миллиона тонн.

Китайские предприятия в этом году наращивали производство, чтобы заработать за счёт роста цен в условиях ввода ограничений на работу промпредприятий для снижения выбросов в атмосферу.

При этом до конца года производство стали останется высоким, полагают аналитики, так как в этом году Пекин позволил регионам самостоятельно определять заводы для приостановки на зиму.

Средняя маржа сталелитейных предприятий находится вблизи 1.000 юаней ($144,48) на тонну, подсчитала Huatai Futures.

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