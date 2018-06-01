Последнее обновление: 01.06.2018 17:43

В РФ собираются ввести госпошлину за выдачу марок на алкоголь

В России планируется ввести госпошлину за выдачу федеральных специальных и акцизных марок на алкогольную продукцию.

Как сообщается на портале regulation.gov.ru, это предусмотрено проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

В связи с этим правительство предлагает внести поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции (ФЗ-171), которые расширяют перечень документов, необходимых для получения федеральных спецмарок и акцизных марок. Этот перечень дополнен копией документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

Федеральные спецмарки наносятся на отечественную продукцию, акцизные - на импортную.

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