США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС с 1 июня

США приняли решение о введении пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики.

Решение вступит в действие в полночь 1 июня по вашингтонскому времени (в 7 часов утра мск), сообщил министр торговли США Уилбур Росс.

По его словам, переговоры с Евросоюзом не привели к достижению соглашения, которое убедило бы США в продлении отсрочки от пошлин, введенной в марте текущего года. Евросоюз объявит об ответных мерах в ближайшие часы, заявил вскоре после сообщения Росса представитель Еврокомиссии.

Что касается Канады и Мексики, то, как заметил Росс, переговоры с этими двумя странами о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) "длятся дольше, чем мы надеялись", и пока невозможно предсказать дату их завершения. Поэтом США решили ввести пошлины на сталь и алюминий и для Канады и Мексики.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала "совместный и решительный" ответ ЕС на американские пошлины, если они будут введены. Об этом она заявила в четверг, 31 мая, в Лиссабоне незадолго до объявления Вашингтоном своего решения. "Евросоюз сформировал недвусмысленную позицию по этому вопросу. Мы уверены, что пошлины противоречат правилам ВТО", - сказала Меркель.

Пошлины США введены с 23 марта. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия. Компаниям из Евросоюза дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз - до 1 июня. Многократные попытки европейцев добиться отмены штрафных санкций на постоянной основе не увенчались успехом. В качестве ответной меры ЕС ранее обещал ввести с 20 июня 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых - апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы. Ожидается, что сумма сборов составит 3 миллиарда евро.