США в четверг могут объявить о введении пошлин на импорт металлов из ЕС - источники

США уже в четверг объявят о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, сказали два осведомленных источника, подтвердив сообщение газеты The Wall Street Journal.

В пятницу истекает период, в течение которого ЕС был освобожден от пошлин на импорт металлов. Торговые переговоры блока с США зашли в тупик, и ЕС, скорее всего, примет ответные меры в случае введения тарифов Вашингтоном.

Два источника сообщили, что США объявят о введении пошлин утром в четверг, однако время может поменяться.

Министерство торговли США и канцелярия торгового представителя Белого дома не ответили на просьбы о комментариях.

Президент США Дональд Трамп 23 марта ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные - на алюминий из соображений национальной безопасности, отложив их вступление в силу для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.

Еврокомиссия ранее сообщила, что ЕС введет пошлины на импорт американских товаров стоимостью 2,8 миллиарда евро ($3,4 миллиарда), в том числе на ввоз арахисовой пасты и джинсов, если США введут тарифы на импорт металлов из блока стоимостью 6,4 миллиарда евро ($7,5 миллиарда).

Экономисты говорят, что противостояние ЕС и США может приблизиться к торговой войне, особенно после того, как администрация Трампа на прошлой неделе начала расследование в области национальной безопасности в отношении импорта автомобилей, что может привести к введению новых пошлин.

Вашингтон на постоянной основе освободил от пошлин на металлы ряд стран, включая Австралию, Аргентину и Южную Корею, но в каждом случае ввел импортные квоты.

В пятницу освобождение от пошлин также перестанет действовать в отношении Мексики и Канады, которые продолжают напряженные переговоры с США о будущем Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которое Трамп намерен пересмотреть или разорвать в случае провала переговоров.