Россия сосредоточила танки на границе Беларуси с Польшей

Россия уже частично разместила свою 1-ю танковую армию на границе Беларуси с Польшей.

"Так, первая танковая армия РФ уже давно, без малейшего официоза, частично размещена в РБ. Минск под этот шумок приобретает у России танки Т-72Б3 (модернизированные, кстати, по опыту боев в Украине), дабы на белорусских дорогах не возникало вопросов у граждан, а что это колоны российских Б3 делают в нашей стране", - говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление", размещенном на сайте.

Размещение российских танков на территории РБ объясняется якобы "ответом на расширение НАТО у границ РФ".

Отмечается, что поставки новых российских танков к границам Польши "пока выдаются за закупку МО Беларуси, но их количество, по оценкам местных жителей из числа бывших офицеров ВС СССР, гораздо превышает как возможности бюджета, так и потребности".

"Скорее всего, РФ накапливает технику по уже обкатанному на оккупированных территориях Украины принципу - концентрация танков и бронетехники на базах хранения в полной готовности к применению. Перебросить скрытно личный состав "отпускников" потом уже будет и легче, и быстрее", - отмечается в сообщении.

Не исключается, что в скором времени будет объявлено "о размещении на территории Беларуси одной, двух, трех, а может и больше военных баз РФ, уже, так сказать, на официальном уровне и типа как с поводом": "По сути, произойдет легализация всего того лома и живой массы, которые свозились в РБ на протяжении всего этого времени".