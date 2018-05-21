Глава Минфина США объявил о «паузе» в торговой войне с Китаем

Американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что после того, как Вашингтон и Пекин решили отказаться от обоюдных угроз по тарифам и работают над «более широким торговым соглашением», «торговая война [Соединенных Штатов] с Китаем приостановлена». Об этом глава ведомства заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы откладываем торговую войну (с Китаем). Сейчас мы договорились приостановить введение тарифов [в отношении друг друга], пока пытаемся действовать в этих рамках», - сказал Мнучин.

Подобная сделка, как напоминает BBC News, была заключена после переговоров между представителями США и Китая в начале мая, в ходе которых Вашингтон пытался убедить Пекин сократить торговый дефицит не менее чем на $200 млрд к концу 2020 года по сравнению с 2018 годом. В прошлом году дефицит США в торговле с Китаем составил $375,7 млрд (по товарам), или 46% совокупного торгового дефицита США, по данным американского Минторга.

Теперь же​ министр финансов США заметил, что Штаты ожидают значительного увеличения экспорта американской сельскохозяйственной продукции в Китай и удвоения закупок в сфере энергетики в течение последующих трех—пяти лет. «У нас есть конкретные цели, но я не собираюсь их публично раскрывать», - заметил Мнучин, добавив, что они касаются «отраслей промышленности». В ходе последних переговоров стороны, как подчеркнул министр, «добились значительного прогресса».​

При этом глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу ABC News заявил, что, по его мнению, окончательное торговое соглашение с Китаем еще впереди. «Нет никакого соглашения по сделке. Мы ничего такого не ждали. Есть коммюнике двух великих стран, и все», - сказал он, заметив, что в этом документе можно прочитать только то, что стороны намереваются «делать дальше».​

В частности, для того чтобы обсудить детали будущей договоренности и согласовать конкретные цифры, как пояснил Мнучин, с визитом в Китай скоро направится министр торговли США Уилбур Росс. Накануне по итогам поездки в Вашингтон о том, что Китай и США достигли согласия по вопросам экономики и договорились не ввязываться в торговую войну, журналистам также объявил вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.