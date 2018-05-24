Последнее обновление: 24.05.2018 17:53

В КНДР демонтировали ядерный полигон

Военные Минобороны КНДР взорвали в четверг три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.

"Институт ядерного оружия КНДР провел церемонию по демонтажу северного ядерного испытательного полигона в КНДР 24 мая 2018 года, чтобы продемонстрировать прозрачность в вопросе непродолжения ядерных испытаний", — говорится в заявлении института, которое было зачитано по завершении церемонии демонтажа.

В северной шахте полигона прошли пять из шести ядерных испытаний. Всего на полигоне изначально было четыре шахты. Первая шахта была использована только один раз во время первого подземного испытаний в октябре 2006 года. Вскоре после этого она была закрыта.

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