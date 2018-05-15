КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пунгери

Северная Корея начала работы по демонтажу своего крупнейшего ядерного полигона Пунгери, расположенного на северо-востоке страны.

К такому выводу пришли эксперты Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса после анализа спутниковых снимков.

Ранее, 12 мая, Пхеньян объявил о том, что на полигоне для ядерных испытаний Пунгери ведутся работы по его закрытию.

По данным американских экспертов, которые приводит 38 North, с полигона исчезло несколько зданий, обеспечивавших его работу. Также рабочие частично разобрали ведущие в тоннели рельсы. На снимках не заметно какой-либо значительной активности в районе казарм.

В то же время, отмечаются в отчете, остались нетронутыми крупнейшие здания в командном центре полигона. Входы в тоннели, по всей видимости, до сих пор остаются открытыми. Наблюдатели связывают это с тем, что Пхеньян пообещал провести в конце мая публичную церемонию демонтажа Пунгери, на которую пригласят иностранных журналистов.

На прошлой неделе в Пхеньяне сообщили, что в конце мая проведут церемонию закрытия Пунгери. Тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны. Церемония состоится в промежутке между 23 и 25 мая.