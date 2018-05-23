Трамп предложил ЕС сократить поставки стали в США на 10%

Вашингтон предлагает Брюсселю два варианта разрешения торгового спора. Оба предполагают снижение импорта стали и алюминия в Соединенные Штаты на 10%. Об этом сообщила изданию The Wall Street Journal участвующая в переговорах ЕС с США польский министр Ядвига Эмилевич,

«У нас складывается впечатление, что они (американцы) рассчитывают хоть как-то ограничить поставки стали и алюминия из стран ЕС», - рассказала представитель европейской торговой комиссии Сесилия Мальмстрем.

«При этом они и сами толком не представляют, как эти ограничения ввести», - считает Эмилевич.

По ее словам, европейцы пытаются найти варианты, которые устроили бы обе стороны, однако истинных задач американской стороны они не понимают.

Пресс-секретарь Министерства торговли США Уилбур Росс заявления европейских представителей комментировать не стал.

Как ранее заявлял WSJ высокопоставленный европейский дипломат, в Брюсселе посчитают незаконным ограничение на 10% ввоза в США стали и алюминия. «Европа на это не согласится», — сказал он.

Как отмечает WSJ, негативным примером для Брюсселя является Южная Корея, согласившаяся на снижение поставок стали в США на 30%. Это поставило в непростую ситуацию южнокорейских производителей, поскольку Сеул занимал третье место по поставкам стали на американский рынок.

В начале марта президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия. В Евросоюзе с сожалением встретили это решение и пообещали дать «решительный» ответ. В настоящее время Вашингтон отложил введение пошлин, оно должно вступить в силу с 1 июня.