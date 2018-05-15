ЕС не хочет уступать США на переговорах по стали и алюминию

Европейская комиссия полностью открыта для улучшения торговых отношений Евросоюза с Соединенными Штатами, заявил заместитель председателя ЕК Юрки Катайнен во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Но речь не идет о том, чтобы идти на уступки с целью добиться постоянного освобождения (от повышенных ввозных пошлин) по стали и алюминию. Нет никаких причин взимать эти пошлины", - сказал зампред Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать ход переговоров с США по ввозным пошлинам для европейских производителей стали и алюминия.

"Мы хотим поддерживать и усиливать мировой порядок, основанный на ясных правилах. Мы хотим соблюдать правила ВТО. То есть, не было бы логичным и оправданным уступить давлению", - объяснил Ю.Катайнен.

"Мы не ведем переговоров под угрозой", - подчеркнул он.