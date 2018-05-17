На аукционе Sotheby's продан редкий голубой бриллиант за $6,7 млн

Редкий голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за $6,7 млн.

Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы. В 1715 году она вышла замуж за короля Испании Филипа V.

Драгоценность затем 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии. По информации аукционного дома, голубой бриллиант украшал диадему королевы Франции Марии-Антуанетты.

Покупатель алмаза определился достаточно быстро - потребовалось лишь четыре минуты торгов. Аукционный дом надеялся выручить за него $3,5-5 млн долларов, но конечная цена оказалась выше.

"Мы не сомневались в хорошем результате, но начальная стоимость была $3,5 млн, а в итоге камень был продан за $6,7 млн долларов. Так что результат превзошел ожидания, - сказала специалист по ювелирным изделиям Sotheby's Даниэла Маскетти. - Хорошие камни, прекрасно задуманные, прекрасно исполненные, с характерными особенностями, выполненные в определенное время, хорошо продаются".

Покупатель драгоценного камня предпочел сохранить анонимность, отмечает BBC.