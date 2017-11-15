На аукционе в Женеве продали бриллиант весом в 163 карата

На аукционе Christie's в Женеве продали ожерелье с бриллиантом весом в 163 карата за 33,5 млн швейцарских франков ($33,7 млн). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Бриллиант изумрудной огранки на 163 карата, вставлен в ожерелье из 18 бриллиантов меньшего размера и 66 изумрудов грушевидной формы. Украшение было изготовлено ювелирным домом de GRISOGONO в единичном экземпляре.

Аукционный дом отмечает, что это самый крупный бриллиант, продававшийся когда-либо на аукционе.

Бриллиант выточили из алмаза весом в 404 карата. Драгоценный камень нашли в Анголе в феврале 2016 года. Его полировка заняла 11 месяцев.

Еще одним уникальным лотом торгов стал розовый бриллиант весом в 19 карат «Великий Мазарини». Его продали за 14,3 млн швейцарских франков ($14,5 млн). В разное время камень принадлежал королю Франции Людовику XIV, Наполеону, Наполеону III и королю Карлу X.