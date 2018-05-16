ПАСЕ лишила Аграмунта права наблюдать за выборами и возглавлять комитеты

Регламентный комитет ПАСЕ вынес решение о лишении ряда прав четырех делегатов Ассамблеи, имена которых указаны в антикоррупционном расследовании, за "серьезные нарушения" Кодекса поведения депутатов ПАСЕ.

"После вчерашнего слушания в Париже с участием трех из четырех заинтересованных делегатов - четвертый уже присутствовал на предыдущем слушании - комитет решил, что санкции должны применяться к Педро Аграмунту (Испания, группа Европейской народной партии) на срок 10 лет, к Цезарю Флорину Преде (Румыния, группа Европейской народной партии), Самаду Сеидову (Азербайджан, группа Консервативной партии) и Хорди Шукле (Испания, Альянс европейских либералов и демократов) в течение 2 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ.

"Все четверо, оставаясь делегатами Ассамблеи с правом выступать, в течение этих периодов не смогут быть докладчами или наблюдателями на выборах и не смогут быть председателями или заместителями председателей любого комитета или подкомитета или выдвигаться на пост президента Ассамблеи", - сообщила пресс-служба.

Также упомянутые лица не смогут представлять Ассамблею или ее комитеты на любых других мероприятиях, а также будут лишены права направлять вопросы в Комитет министров - исполнительный орган Совета Европы.

Встреча в Париже 15 мая, которая проходила за закрытыми для прессы дверями, была вторым слушанием Регламентного комитета; первое состоялось в Страсбурге 25 апреля.

Как сообщалось, на весенней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о коррупции в организации.

За резолюцию проголосовали 123 депутата, против - 9, воздержались 10 из 142 депутатов в зале.

В документе говорится о семи действующих и бывших делегатах ПАСЕ, которые действовали в интересах Азербайджана вопреки этическим стандартам Ассамблеи и "серьезно нарушили Кодекс поведения членов Парламентской ассамблеи".