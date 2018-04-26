Коррупция в ПАСЕ: Ассамблея планирует принять резолюцию

На сессии ПАСЕ в четверг первым вопросом планируют заслушать доклад и принять резолюцию по результатам расследования независимого следственного органа по коррупции в Ассамблее. Об этом говорится в повестке дня сессии ПАСЕ.

В четверг члены ПАСЕ также будут обсуждать юридические вызовы, связанные с гибридной войной и обязательствами относительно прав человека, дальнейшие действия по Копенгагенской декларации, вопросы борьбы с организованной преступностью путем упрощения конфискации незаконных активов.

В перерыве между заседаниями ПАСЕ в четверг состоится ad hoc комитет, который был создан для изменения правил и процедуры, фактически для содействия возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Как сообщалось, Россию на заседании ad hoc комитета представит председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который находится под санкциями и упоминается в докладе о коррупционных действиях в ПАСЕ.

Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщал ранее, что проект решения об изменениях правил в ПАСЕ может быть принят не ранее 8 июня, а само голосование - не ранее осенней сессии 8-12 октября.