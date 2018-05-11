Продажи электромобилей в Китае в январе-апреле подскочили в 2,5 раза

Совокупные продажи автотранспорта, включая грузовики и автобусы, в апреле в Китае выросли на 11,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигли 2,32 млн единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Продажи легковых автомобилей в прошлом месяце увеличились на 11,2% - до 1,91 млн машин.

В январе-апреле реализация автомобилей составила 9,5 млн единиц, легковых автомобилей - 8 млн машин (+4,8%), коммерческих - 1,49 млн (+6,6%).

Продажи увеличились на фоне мер, предпринимаемых властями страны для стимулирования спроса на электромобили.

Реализация электромобилей в КНР в апреле достигла 81,904 тыс. За первые четыре месяца этого года показатель составил 225,310 тыс., что на 149% больше, чем годом ранее, когда продажи резко упали после приостановки действия субсидий для покупателей электромобилей.

Эксперты ожидают, что реализация электромобилей в Китае в этом году впервые превысит 1 млн единиц, пишет газета The Wall Street Journal. В 2017 году в стране было продано 777 тыс. электромобилей.

Власти КНР рассчитывают, что к 2020 году продажи электромобилей в стране превысят 2 млн штук и стремятся достичь этой цели за счет субсидий на приобретение таких машин и ограничений для покупателей автомобилей с бензиновыми двигателями.

На долю Китая пришлась примерно половина глобальных продаж электромобилей в первом квартале 2018 года.

Geely Automotive Holdings Ltd. сохраняет лидерство по объему продаж в КНР среди местных автопроизводителей: в январе-апреле продажи автомобилей компании выросли на 41%, до 515,113 тыс. машин.

В этом году Geely уступает лишь немецкому автоконцерну Volkswagen по продажам на китайском рынке.

Согласно прогнозу CAAM, по итогам 2018 года продажи автомобилей в Китае в целом увеличатся на 3%.