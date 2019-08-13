Продажи электромобилей в Китае впервые за два года упали

В Китае в июле было продано 80 000 автомобилей на новой энергии (NEV - электромобили, гибриды и автомобили на топливных элементах). Это на 4,7% меньше по сравнению с июлем прошлого года.Такие данные приводит Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Это первое падение продаж электромобилей за более чем два года. В июне продажи NEV выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Причина падения продаж в июле - изменение государственной политики в отношении NEV. Государство отменило налоговые льготы на покупку таких автомобилей, а это привело к росту их цены.

Кроме того, в Китае в июле упали общие продажи автомобилей на 4,3%. Снижение фиксируется 13-й месяц подряд. Главных причин две - замедлением роста ВВП и торговая война с США.

По данным CAAM, в 2018 году объем проданных в Китае авто уменьшился на 2,8% и достиг 28,08 млн единиц. На долю КНР пришлось порядка 30% мировых продаж. Китайский рынок сократился впервые за 28 лет.