Последнее обновление: 11.05.2018 18:12

Илон Маск показал первый тоннель для электробуса под Лос-Анджелесом

Создание скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом близится к завершению, сообщил в Instagram основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

"Первый тоннель Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов! В преддверии окончательного утверждения регулирующими органами мы через несколько месяцев организуем демонстрационные поездки", - написал он.

Маск подчеркнул, что после того, как систему запустят в штатном режиме, приоритет будут отдавать пешеходам и велосипедистам. Стоимость проезда, по его словам, — меньше, чем цена билета на автобус.

Ранее предприниматель анонсировал проект нового вида общественного транспорта — подземного электробуса, который сможет развивать скорость до 200 километров в час. Проект предполагает создание тысячи маленьких станций размером примерно с парковочное место.

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