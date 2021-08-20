Глава американской компании Tesla Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot.

Прототип андроида может появиться уже в 2022 году, сообщил Маск на организованном Tesla "Дне искусственного интеллекта" в четверг, 19 августа. По его словам, Tesla Bot будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo.

Tesla Bot сможет выполнять опасные, однообразные и скучные задачи и окажет сильное влияние на экономику, сказал Мас, пояснив, что люди смогут выбирать, заниматься физической работой или нет. С процессором, который в компании назвали "полностью автономным компьютером", или FSDC (Full Self-Driving Computer), Dojo и нейронными сетями, которые распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем, есть смысл придать этому роботу форму гуманоида, добавил бизнесмен.

Высота робота составит около 173 см, вес - 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, а его зрение обеспечат камеры для самоуправляющихся автомобилей Tesla.

На презентации Tesla также представила чипы для обучения своей автоматизированной системы управления. Директор компании Ганеш Венкатараманан сообщил, что несколько лет тому назад он попросил одного из своих инженеров разработать сверхбыстрый обучающий компьютер, поэтому была начата реализация проекта Dojo.

Новая компьютерная система должна быть готова к эксплуатации уже в будущем году.