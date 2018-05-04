The Guardian узнала о планах Лондона создать альянс против России

Великобритания намерена в 2018 году усилить противодействие российской внешней политике, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. На международном уровне Лондон намерен проводить политику единого альянса против России.

Тему противодействия российским «провокациям» Лондон намерен обсудить со своими партнерами на саммитах G20 («Большой двадцатки»), G7 («Большой семерки»), НАТО и ЕС.

«Глава МИД Британии (Борис Джонсон) воспринимает реакцию России на инциденты в Думе (предполагаемая химическая атака в Сирии) и Солсбери (отравление Сергея Скрипаля) как поворотную точку и считает, что должна возрасти роль международной поддержки в отпор на это. Великобритания в наибольшей степени намерена противодействовать российской дезинформации и способствовать созданию механизма ответственности за использование химического оружия», - рассказал собеседник издания.

В планах Великобритании — проведение широкомасштабной стратегии сдерживания России на предстоящих саммитах. Эта стратегия должна охватывать вопросы кибербезопасности, политики НАТО в отношении российской угрозы, санкции против российских олигархов и проблемы комплексного подхода к противодействию «российской дезинформации».

The Guardian приводит мнение эксперта Алисии Кернс, которая ранее отвечала за коммуникации в сфере борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке. Она называет уникальными методики дезинформации, якобы примененные Россией. «Когда мы имеем дело с большинством противостоящих нам государств или даже с террористическими группами, они используют элементы истины для того, чтобы повысить эффективность их дезинформации, но Россию отличает абсолютное игнорирование истины. Например, в течение первых десяти дней российского присутствия в Сирии Москва проводила большую пропагандистскую кампанию, согласно которой ее самолеты наносили удары только по позициям «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), что не соответствовало истине», - заявила она.

Кризис в российско-британских отношениях начался после того, как в начале марта Лондон обвинил российские спецслужбы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в применении химического оружия — нервно-паралитического агента «Новичок». Вслед за этим Лондон объявил о высылке 35 российских дипломатов. Россия ответила на это решение зеркально. Помимо высылки британских дипломатов Москва также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета на территории России. Вскоре вслед за Великобританией о высылке российских дипломатов объявили еще более 20 стран.